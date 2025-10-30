Стало известно, почему арктический волк в Калининградском зоопарке измазан зеленкой

В зоопарке Калининграда белоснежный волк Велес измазан зеленкой. Переживать не стоит, с хищником все в порядке, а «макияж» получился после неудачного движения во время тренинга. Об этом в своем телеграм-канале рассказала директор зоопарка Светала Соколова. Она сама проводила тренинг и поделилась с подписчиками случившемся.