Стало известно, почему арктический волк в Калининградском зоопарке измазан зеленкой

Животное испачкалось случайно во время очередного тренинга.

Источник: телеграм-канал директора зоопарка

В зоопарке Калининграда белоснежный волк Велес измазан зеленкой. Переживать не стоит, с хищником все в порядке, а «макияж» получился после неудачного движения во время тренинга. Об этом в своем телеграм-канале рассказала директор зоопарка Светала Соколова. Она сама проводила тренинг и поделилась с подписчиками случившемся.

«Сегодня во время тренинга попыталась обработать царапину на ноге Велеса. Но он у нас парень прыткий, поэтому зеленые теперь обе лапы и нос в придачу», — прокомментировала Светлана Соколова.

Зеленка должна вскоре смыться.