Российский опыт местного самоуправления представили на форуме БРИКС в Петербурге

Отмечается, что одним из ключевых соорганизаторов и участников мероприятия стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). По ее приглашению в форуме приняла участие российская делегация, объединившая более 100 городов из 80 субъектов России.
Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что в России местное самоуправление является неотъемлемой частью системы публичной власти, в центре которой — человек.
Он подчеркнул, что все национальные и муниципальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, направлены на повышение качества жизни граждан. Грачев также представил новый образовательный проект — «Международную школу муниципального лидерства», к участию в которой пригласил представителей стран БРИКС.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева заявила, что ассоциация активно продвигает международную повестку российских муниципалитетов, укрепляя побратимские связи и создавая единую профессиональную среду. По ее словам, Международная школа муниципального лидерства, созданная совместно с МГИМО, готовит первый поток мэров, объединенных девизом: «Ради людей и рядом с людьми».