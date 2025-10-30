Российский опыт местного самоуправления представили на форуме БРИКС в Петербурге

Международный муниципальный форум БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге стало крупнейшей площадкой для развития международного межмуниципального сотрудничества стран объединения и государств Глобального Юга, в нем приняли участие более 5 тысяч участников из 50 стран, включая свыше 250 мэров, представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов и бизнес-сообщества, сообщили организаторы.