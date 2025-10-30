В Орле прошел мастер-класс о ведении переговоров

Мастер-класс «Переговоры как бизнес-инструмент» прошел 24 октября в лектории центра «Мой бизнес» в Орле. Поддержку бизнесменам оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Мероприятие объединило предпринимателей, руководителей и специалистов, стремящихся повысить эффективность делового общения. На нем выступила Светлана Ярцева — предприниматель, резидент туристского кластера и основатель клуба «Перезагрузка». Она поделилась практическими инструментами и личным опытом ведения переговоров, заключения сделок и разрешения конфликтных ситуаций.
В ходе встречи участники разобрали ключевые этапы подготовки к переговорам, научились определять психологические типы собеседников и подбирать эффективные стратегии взаимодействия. Особое внимание было уделено практической части: гости мастер-класса анализировали реальные бизнес-кейсы и отрабатывали техники эффективных переговоров. Формат живого общения позволил им задать вопросы, обсудить собственные примеры и получить персональные рекомендации от эксперта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.