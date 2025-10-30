Ученые назвали негативные последствия нехватки сна

«В НовГУ изучили последствия нехватки сна. К ним относятся ухудшение памяти и концентрации внимания, замедление реакции и эпизоды микросна. Недосыпание является распространенной проблемой среди студентов из-за высокой учебной нагрузки, социальной активности и подработок. В дальнейшем психические симптомы могут перетечь в соматические и деструктивно сказаться на иммунитете. Страдают желудочно-кишечный тракт и возникает взаимосвязанное с ним нарушение метаболизма, скованность мышц, сердечно-сосудистые заболевания, в числе которых гипертоническая болезнь, аритмия, инсульты», — сказано в сообщении.