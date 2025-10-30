Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ

«Разное говорят у нас по поводу политических репрессий. Некоторые считают, что надо эту тему закрыть. Я исхожу из позиции президента и своей личной: эту тему закрывать нельзя, жертв забывать нельзя, эту тему выхолащивать нельзя. Я почти цитирую недавнее высказывание президента. Потому что это очень тяжелый урок в истории нашей страны», — отметил Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ.