Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение сразу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к законодателям с просьбой предусмотреть возможность получения участниками СВО выплат за ранение сразу, не дожидаясь увольнения из Вооруженных сил России.
«Хорошо бы внести в закон, наверное, о военной службе и воинской обязанности, чтобы для тех, кто продолжает служить в вооруженных силах, были преференции… Возвращаясь, ребята, которые получили ранения и продолжили службу в вооруженных силах, им не выплачиваются за ранения деньги, потому что в законе написано, что выплачивается тем, кто увольняется… Им деньги-то сейчас нужны. Попросили бы рассмотреть возможность выплачивать сразу», — сказала она в Доме прав человека в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.
Уполномоченный отметила, что военнослужащим, получившим ранения и продолжившим службу, необходимо давать больше отдыха, освободить их от ночных дежурств. Сделать это, по словам Москальковой, необходимо законодательно.