Москалькова призвала выплачивать бойцам СВО деньги за ранение сразу

«Хорошо бы внести в закон, наверное, о военной службе и воинской обязанности, чтобы для тех, кто продолжает служить в вооруженных силах, были преференции… Возвращаясь, ребята, которые получили ранения и продолжили службу в вооруженных силах, им не выплачиваются за ранения деньги, потому что в законе написано, что выплачивается тем, кто увольняется… Им деньги-то сейчас нужны. Попросили бы рассмотреть возможность выплачивать сразу», — сказала она в Доме прав человека в ходе встречи с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.