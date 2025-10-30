Ричмонд
В московских школах появились роботы-уборщики

В московских школах появились роботы-уборщики.

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роботы-уборщики начали работать в трех московских школах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

«В обновленных московских школах № 1514, № 281 и № 1387 теперь работают роботы-уборщики. Умные машины моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, пока идут уроки. За один день эти малыши обеспечивают чистоту более чем 4,8 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на переменах роботы самостоятельно возвращаются на док-станцию, чтобы зарядить аккумуляторы и поменять воду.