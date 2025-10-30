Ричмонд
Главные новости к вечеру 30 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 30 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 октября 2025 года.

Россия готова временно прекратить бои в районах блокировки ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что при необходимости может прекратить огонь в данных районах на 5−6 часов. Ведомство получило приказ президента РФ обеспечить беспрепятственный проезд иностранных СМИ в зоны окружения ВСУ.

В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков напомнил, что и Москва, и Вашингтон ввели моратории на проведение ядерных испытаний. Представитель Кремля добавил, что испытание крылатой ракеты «Буревестник» не было ядерным.

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.

Путин заявил о «выздоровлении» «Роснано»

Источник: РИА "Новости"

По словам президента РФ, финансовое состояние компании изменилось к лучшему. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым.

Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра

Источник: Reuters

Пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра были задержаны «в разных местах в Парижском регионе». Правоохранительные органы не нашли украденные из музея драгоценности.