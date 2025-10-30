Главные новости к вечеру 30 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 октября 2025 года.
Россия готова временно прекратить бои в районах блокировки ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что при необходимости может прекратить огонь в данных районах на 5−6 часов. Ведомство получило приказ президента РФ обеспечить беспрепятственный проезд иностранных СМИ в зоны окружения ВСУ.
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
Дмитрий Песков напомнил, что и Москва, и Вашингтон ввели моратории на проведение ядерных испытаний. Представитель Кремля добавил, что испытание крылатой ракеты «Буревестник» не было ядерным.
ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.
Путин заявил о «выздоровлении» «Роснано»
По словам президента РФ, финансовое состояние компании изменилось к лучшему. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым.