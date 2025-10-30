В Петербурге для пожилых провели лекцию о жизни и творчестве Куприна

Лекция-презентация «Надо только любить жизнь», посвященная жизни и творчеству русского писателя А. И. Куприна, прошла на базе социально-досугового отделения граждан пожилого возраста комплексного центра социального обслуживания населения Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.
Специалист Павловской городской библиотеки Наталия Деркач рассказала о биографии Куприна, раскрывая подробности его детства, юности и непростого жизненного пути. Слушатели смогли глубже понять личность писателя, чье творчество пронизано любовью к родной земле, природе, человеку и миру в целом. Особое внимание было уделено наиболее известным произведениям, которые вошли в золотой фонд русской классики. Среди них «Олеся», «Гранатовый браслет» и «Поединок». Посетители увидели фотографии писателя в разные периоды его жизни, а также снимки его родителей, жен и детей. Лекция вызвала интерес у граждан старшего возраста, подарив им возможность по-новому взглянуть на творчество Александра Куприна.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.