В Петербурге для пожилых провели лекцию о жизни и творчестве Куприна

Специалист Павловской городской библиотеки Наталия Деркач рассказала о биографии Куприна, раскрывая подробности его детства, юности и непростого жизненного пути. Слушатели смогли глубже понять личность писателя, чье творчество пронизано любовью к родной земле, природе, человеку и миру в целом. Особое внимание было уделено наиболее известным произведениям, которые вошли в золотой фонд русской классики. Среди них «Олеся», «Гранатовый браслет» и «Поединок». Посетители увидели фотографии писателя в разные периоды его жизни, а также снимки его родителей, жен и детей. Лекция вызвала интерес у граждан старшего возраста, подарив им возможность по-новому взглянуть на творчество Александра Куприна.