Аллею Героев в Азове приводят в порядок, губернатор лично проверил ход работ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично проверил, как ведутся работы на территории Аллеи Героев в Азове, где ранее не убирался мусор. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
— Неделю назад жестко высказался о позорной ситуации на Аллее Героев. То, что там творилось, было не просто беспорядком, это неуважение к памяти наших героев, — рассказал Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, на месте уже задействовали бригаду с десятком единиц техники. К этому моменту вывезли около 3 тысяч кубов мусора, а также привели в порядок почти 2,5 тысячи квадратных метров территории.
Также завезли дополнительные контейнеры и мульды, в ближайшие дни планируют приступить к выравниванию грунта.
— Просто убрать — это полумера. Проблема существовала годами. Кто-то считал, что можно устраивать здесь свалку. Уже ведутся переговоры с Росгвардией и казаками для охраны. Параллельно готовятся документы на установку ограждения и камер, — добавил Юрий Слюсарь.
Донской глава подчеркнул: Аллея Героев — место памяти и гордости, и она должна выглядеть соответствующе.
