В больнице села Ваеги на Чукотке завершили капитальный ремонт

В ней медицинскую помощь получают более чем 300 жителей.

Капитальный ремонт участковой больницы завершили в селе Ваеги в Чукотском автономном округе. Работы выполнили в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.

В учреждении обновили внешние инженерные сети, улучшили системы провода и отвода воды. Специалисты полностью заменили трубы, а также установили защитные короба.

Отметим, что участковая больница оказывает первичную медико-санитарную помощь более чем 300 жителям одного из самых отдаленных сел. Теперь врачи смогут работать, а пациенты проходить осмотры и сдавать анализы в комфортных условиях.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.