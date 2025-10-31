Психолог Игонина раскрыла, как эффективно бороться с осенней хандрой

Психолог Екатерина Игонина из Московской службы психологической помощи поделилась с ТАСС необычным способом борьбы с осенней хандрой — принятием лени. Она отметила, что поздняя осень часто вызывает у людей чувство усталости и подавленности из-за темноты, холодной и серой погоды, частых простуд. Однако даже в такие дни можно поддерживать хорошее настроение, если научиться видеть в них возможность для отдыха.
Игонина подчеркнула, что современные социальные установки часто требуют от нас постоянной активности и не дают возможности расслабиться. Однако, по её мнению, лень может быть полезной и продуктивной.
Для улучшения эмоционального состояния в пасмурные дни психолог рекомендует чаще бывать на свежем воздухе, создавать уют и яркость в доме с помощью света, а также не забывать о встречах с друзьями. Она также советует найти способы получить эндорфины, такие как физические упражнения, танцы или прогулки. Если погода не позволяет выйти на улицу, можно заняться тренировками дома или воспользоваться онлайн-платформами.
Для поднятия настроения Игонина предлагает пересмотреть фотографии из отпуска, выбрать самые яркие и распечатать их. Вкусная еда также может стать источником положительных эмоций, особенно если готовить осенние блюда вместе с семьёй.
В детской комнате можно создать мир любимых персонажей и стать его героями вместе с ребёнком. Это поможет отвлечься от осенней хандры и вернуть радость в повседневную жизнь. Даже если кажется, что нет сил и желания что-то делать, важно начать с малого. Можно подумать о том, какие знания и навыки хотелось бы приобрести, или вернуться к любимым хобби, которые были заброшены.