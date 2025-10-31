Психолог Игонина раскрыла, как эффективно бороться с осенней хандрой

В детской комнате можно создать мир любимых персонажей и стать его героями вместе с ребёнком. Это поможет отвлечься от осенней хандры и вернуть радость в повседневную жизнь. Даже если кажется, что нет сил и желания что-то делать, важно начать с малого. Можно подумать о том, какие знания и навыки хотелось бы приобрести, или вернуться к любимым хобби, которые были заброшены.