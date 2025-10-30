Созданы компактные разветвители сигналов для систем связи нового поколения

По словам исследователей, эти устройства можно сравнить с дорожной развязкой, которая распределяет общий поток машин по направлениям. К примеру, при подаче сигнала в один из четырех портов разветвителя вся энергия передается в два выходных порта на любой из линий, тогда как последний четвертый порт остается неактивным. Особенно перспективными свойствами для развития сетей связи нового поколения обладают так называемые поперечно-направленные ответвители, чьи свойства пока слабо изучены.