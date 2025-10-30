В Санкт-Петербурге прошел форум «Кадры решают все»

Форум стал площадкой обмена мнениями между представителями государственных органов, бизнеса и образовательных учреждений. На пленарном заседании «Реализация стратегических приоритетов в формировании и развитии кадрового потенциала страны» участники обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием трудовых ресурсов России. Эксперты подчеркнули важность выбора молодежью востребованных профессий. По их сведениям, в этом году уровень безработицы в России достиг минимальных значений — около 2,8%. В Санкт-Петербурге этот показатель ниже — около 1,5%.