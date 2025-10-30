В Санкт-Петербурге прошел форум «Кадры решают все»

Третий общероссийский образовательный форум «Кадры решают все» прошел 17 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в городском комитете по образованию.
В форуме приняли участие сотрудники и курсанты Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина. Основная задача события — совместная разработка решений для развития кадрового потенциала страны. К дискуссиям в онлайн-формате присоединились Республика Адыгея, Башкирия, Карелия, Астраханская и Тверская области и представители других субъектов РФ.
Форум стал площадкой обмена мнениями между представителями государственных органов, бизнеса и образовательных учреждений. На пленарном заседании «Реализация стратегических приоритетов в формировании и развитии кадрового потенциала страны» участники обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием трудовых ресурсов России. Эксперты подчеркнули важность выбора молодежью востребованных профессий. По их сведениям, в этом году уровень безработицы в России достиг минимальных значений — около 2,8%. В Санкт-Петербурге этот показатель ниже — около 1,5%.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.