В Казахстане следствие ужесточило обвинение убийцам Яны Легкодимовой

В суде стало известно, что во время учебы в университете девушка познакомилась с Хайржановым, потом они стали коллегами и начали встречаться. Легкодимова в какой-то момент узнала, что Хайржанов уже состоит в других отношениях и собирается жениться. Она хотела рассказать об измене постоянной девушке Хайржанова и разорвать с ним отношения. Мужчина, испугавшись разоблачения, решил убить Легкодимову. Он привлек к помощи своего знакомого — Катимова — и заплатил ему 500 тыс. тенге (около 74 тыс. рублей) за помощь, сообщил портал Liter.kz.