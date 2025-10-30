Доступом к интернету обеспечили 11 малых сел и деревень Башкирии

Жители 11 малых сел и деревень Республики Башкортостан получили доступ к высокоскоростному интернету и связи по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления региона.
Новое телеком-оборудование было запущено в деревнях Идяш-Кускарово, Айтмембетово, Сюрбаево, Ишмуратово, Абдулнасырово, Бакаловка, Сагитово, селах Староиликово, Иликово, Алькино, Уфимский. Эти населенные пункты относятся к малочисленным — суммарно в них проживают около 4500 человек.
«Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкирии, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом малых сел и деревень позволяет жителям получать доступ к государственным услугам, проходить онлайн-обучение, а бизнесу — развиваться», — прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.