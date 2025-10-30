Названы регионы, жители которых чаще других строят себе частные дома

В последние два года (в 2024—2025 годах) строительством или реконструкцией частного жилья занималась каждая шестая (17%) российская семья. Такие работы вели 10,4 млн семей, причем 4,8 млн из них (или 8% всех семей в России) строили именно новый дом. Такая информация приводится в исследовании института жилищного развития «Дом.РФ», сделанного на основе результатов совместного опроса со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Семьи из каких регионов строят частные дома чаще других
Больше всего тех, кто в последние два года строил себе частный дом, — среди жителей Москвы и малых городов России (с населением менее 100 тыс. жителей). Согласно исследованию, индивидуальный дом возводит каждая десятая (10%) проживающая там семья.
В других населенных пунктах доля таких семей ниже. Например:
- 7% — в Санкт-Петербурге;
- 5% — в остальных мегаполисах (кроме обеих столиц);
- 4% — в крупных городах (с населением 500−950 тыс. человек).
При этом по России в целом строительство частного дома ведет 8% семей, говорится в исследовании.
Как считали
Данные подчитаны на основе результатов опроса «Индивидуальное жилье глазами россиян», который проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов, проживающих в разных регионах России.
Где именно россияне строят себе дома
Лишь чуть больше половины (52%) российских семей, которые возводят себе новый дом, строят его в том же месте, где они сейчас проживают. Меньше всего таких среди жителей обеих столиц — только 17%. А больше всего — среди сельских жителей (80%), следует из исследования. Для сравнения: среди остальных горожан (помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга и вне зависимости от размера города) таких 62%, подсчитали аналитики.
Остальные 48% россиян ведут строительство частного дома за пределами региона своего постоянного проживания.
Среди тех россиян, кто при строительстве частного жилья пользуются услугами подрядчиков, в конфликтные ситуации попадал каждый второй. Чаще всего конфликты возникали из-за несоблюдения условий договора, ошибок в проекте и недобросовестности подрядчиков, что повлекло брак в работе или затягивание сроков строительства объектов ИЖС.