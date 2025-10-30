Названы регионы, жители которых чаще других строят себе частные дома

Лишь чуть больше половины (52%) российских семей, которые возводят себе новый дом, строят его в том же месте, где они сейчас проживают. Меньше всего таких среди жителей обеих столиц — только 17%. А больше всего — среди сельских жителей (80%), следует из исследования. Для сравнения: среди остальных горожан (помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга и вне зависимости от размера города) таких 62%, подсчитали аналитики.