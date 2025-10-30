В Подмосковье стартовала акция по раздельному сбору отходов

Масштабная акция по раздельному сбору отходов началась 25 октября в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Она охватывает Одинцово, Красногорск, Подольск, Фрязино, Реутов и Электросталь, сообщили в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и уровня экологической осведомленности. Им будет предложено сдать более 30 различных видов отходов, предварительно подготовив их в соответствии с установленными правилами. Вторичное сырье должно быть чистым, сухим и аккуратно сложенным для дальнейшей переработки.
Собранные отходы будут отправлены на специализированные предприятия, где их переработают и превратят в новые изделия. Это не только способствует сохранению природных ресурсов, но и значительно снижает нагрузку на окружающую среду, отметили в министерстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.