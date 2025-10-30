В Подмосковье стартовала акция по раздельному сбору отходов

Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и уровня экологической осведомленности. Им будет предложено сдать более 30 различных видов отходов, предварительно подготовив их в соответствии с установленными правилами. Вторичное сырье должно быть чистым, сухим и аккуратно сложенным для дальнейшей переработки.