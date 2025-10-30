В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

«Было бы неплохо расположить донные сейсмостанции в регионе (в Крыму — ред.). Мы логически движемся к расширению сети сейсмологических наблюдений, и на дне морском тоже неплохо было бы их разместить», — сказал он, уточнив, что для этого уже есть как предварительные договоренности, так и практическая возможность.
Донные сейсмостанции станут еще одним инструментом для наблюдения за глубинными процессами, и в будущем могут помочь прогнозировать землетрясения, считают ученые.
Как сообщила старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН Татьяна Малахова, уже написана заявка на грант в Российский научный Фонд.
«Мы хотим сделать у крымских берегов, а, возможно и у кавказских, сеть придонных сейсмоакустических станций и параллельно с этим (вести) гидроакустический мониторинг газовыделений. Если мы увидим связь между сейсмической активностью в регионе и объемом газовыделений, мы сможем судить о том, что сейсмическая обстановка влияет на выделение (метана — ред.)», — пояснила Малахова.
По ее словам, ученые предполагают, конечно, что сейсмическая активность влияет на выделение газов, как метана, так и других, но насколько сильно это влияние и как оно отражается на объемах газовыделений, необходимо выяснить. Работы в этом направлении ведутся.
При этом, по мнению ведущего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата НТУ «Сириус» Андрея Яцука, метан и другая группа газов могут отчасти, возможно, даже предвещать землетрясения.
Метан, а также другая группа комплексных газов, являются хорошими маркерами сейсмической активизации, так что надо на них поглядывать, смотреть, что происходит у нас в регионе с точки зрения так называемого газового предвестника землетрясения.
Также он отметил, что уже есть примеры, когда за активизацией газов последовали землетрясения. Так, например, было 2011 году перед событиями в Фукусиме, тогда ученые фиксировали «увеличение газовой разгрузки и увеличение количества газовых факелов в морской среде». Вот что-то подобное надо проводить и здесь, и, безусловно, подключать геофизические методы", считает Яцук.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются.
По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет.