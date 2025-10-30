В Иванове прошел второй областной форум «Твори добро»

Второй областной добровольческий форум «Твори добро» прошел 21 октября в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Солярис» в городе Иваново. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете региона по молодежной политике.
Мероприятие объединило лидеров и активистов волонтерского движения, муниципальных координаторов, представителей органов власти и общественных организаций региона. Форум стал площадкой для общения, обмена опытом и обсуждения актуальных направлений развития добровольчества в Ивановской области. На нем прошли стратегические сессии, мастер-классы и лекции, посвященные современным форматам волонтерской деятельности.
Образовательная программа включала мастер-классы и лекции по развитию волонтерских сообществ, продвижению социальных проектов и профилактике эмоционального выгорания. Участники обсуждали перспективы сотрудничества муниципальных и волонтерских корпусов, а также направления развития добровольчества в сфере благоустройства, экологии и медиаволонтерства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.