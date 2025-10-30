В ТГУ разработали систему для снижения транспортного шума

Необходимость решения связана с экологическими задачами городов: одним из основных источников транспортного шума остается двигатель внутреннего сгорания, в том числе система впуска топливно-воздушной смеси. Легкие пластиковые корпуса выгодны по массе и цене, но гибче металлических и легче «переизлучают» шум, что создает конфликт интересов между акустическим комфортом и экономичностью конструкции; предложенная схема демпфирования нивелирует эту коллизию.