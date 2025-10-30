В ТГУ разработали систему для снижения транспортного шума

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) представили решение для снижения транспортного шума: при стендовых испытаниях в безэховой камере на 4-цилиндровом ДВС объемом 1,8 л оно уменьшило уровень шума автомобиля примерно на 2−3%, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Предлагается использовать особый, похожий на резину или смолу, вибродемпфирующий материал. Он очень хорошо поглощает вибрации и превращает их в тепло, вместо того чтобы издавать звук», — приводятся в сообщении слова разработчика системы Игоря Дерябина.
Решение предполагает заполнение межреберного пространства корпуса системы впуска термостойким вязкоупругим полимером и введение в эту зону металлической сетки или перфорированной пластины. Такой подход уменьшает колебания стенок: материал поглощает энергию звуковых волн, а жесткие элементы препятствуют раскачиванию, благодаря чему двигатель работает тише.
По оценке разработчиков, общий уровень шума автомобиля снижается ориентировочно на 2−3% как внутри салона, так и снаружи. Технология может быть внедрена на автозаводах и в тюнинговых компаниях, занимающихся повышением акустического комфорта.
Необходимость решения связана с экологическими задачами городов: одним из основных источников транспортного шума остается двигатель внутреннего сгорания, в том числе система впуска топливно-воздушной смеси. Легкие пластиковые корпуса выгодны по массе и цене, но гибче металлических и легче «переизлучают» шум, что создает конфликт интересов между акустическим комфортом и экономичностью конструкции; предложенная схема демпфирования нивелирует эту коллизию.
Работа проведена в рамках федеральной программы государственной поддержки и развития университетов «Приоритет 2030» национального проекта «Молодежь и дети». Статья Игоря Дерябина будет опубликована в электронном приложении к 10-му номеру журнала «Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением».