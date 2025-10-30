Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области пока не превысила норму

Жителям Дона напоминают: самый эффективный метод профилактики гриппа — вакцинация. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников ряда профессий: медиков, учителей, студентов, работников сфер транспорта и обслуживания.