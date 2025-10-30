Ричмонд
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области пока не превысила норму

Жителей Дона просят как можно скорее привиться от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области пока не превышает пороговых значений. В основном преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

— В структуре циркулирующих вирусов фиксируются аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — уточняют специалисты.

Жителям Дона напоминают: самый эффективный метод профилактики гриппа — вакцинация. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников ряда профессий: медиков, учителей, студентов, работников сфер транспорта и обслуживания.

По данным на 23 октября, иммунизацию уже прошли более 1,3 млн жителей региона, это 32,9% от численности населения. Неблагоприятные реакции не отмечали.

Напомним, в Ростове-на-Дону, в общественных местах, открыли восемь мобильных пунктов вакцинации.

