Сенатор Абельская заявила про пересмотр подходов к диспансеризации в Беларуси

В Беларуси будут пересматриваться подходы к диспансеризации. Об этом рассказала главврач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента, сенатор Ирина Абельская, сообщает пресс-служба Минздрава.
Профессор обратила внимание, что в Беларуси в ближайшую пятилетку, которая охватывает 2025 — 2029 годы, будет происходить новый этап развития здравоохранения, связанный с пятилеткой качества. В центре внимания окажется и пересмотр подходов к диспансеризации.
Также в ближайший период будет создан Кодекс здравоохранения, будут пересмотрены подходы к наблюдению за хроническими заболеваниями, оценке социальных стандартов и гарантий.
— Одно из ключевых направлений — развитие межрайонных медицинских центров. Их задача — сделать помощь доступной вне зависимости от места проживания, — добавила Абельская.
Напомним, ранее Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования/
А еще власти Минска заявили про снижение употребления алкоголя в столице.