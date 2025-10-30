Сенатор Абельская заявила про пересмотр подходов к диспансеризации в Беларуси

Профессор обратила внимание, что в Беларуси в ближайшую пятилетку, которая охватывает 2025 — 2029 годы, будет происходить новый этап развития здравоохранения, связанный с пятилеткой качества. В центре внимания окажется и пересмотр подходов к диспансеризации.