Набережную у Речного вокзала в Ростове планируют благоустроить к 2026 году

В Ростове намерены благоустроить обветшавшую часть набережной.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность капитального ремонта и благоустройства набережной Дона в районе Речного вокзала. Соответствующая инициатива находится на стадии обсуждения в городской администрации, сообщили в мэрии.

В настоящее время эта часть набережной, расположенная по улице Береговой, 10, заметно обветшала и требует обновления.

Как уточнили в администрации, управление благоустройства и лесного хозяйства уже внесло предложения по финансированию работ по благоустройству части набережной в рамках формирования городского бюджета.

— В случае выделения финансирования работы по благоустройству будут выполнены в течение 2026 года, — отметили в администрации.

