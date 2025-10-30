Набережную у Речного вокзала в Ростове планируют благоустроить к 2026 году

Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность капитального ремонта и благоустройства набережной Дона в районе Речного вокзала. Соответствующая инициатива находится на стадии обсуждения в городской администрации, сообщили в мэрии.
В настоящее время эта часть набережной, расположенная по улице Береговой, 10, заметно обветшала и требует обновления.
Как уточнили в администрации, управление благоустройства и лесного хозяйства уже внесло предложения по финансированию работ по благоустройству части набережной в рамках формирования городского бюджета.
— В случае выделения финансирования работы по благоустройству будут выполнены в течение 2026 года, — отметили в администрации.
