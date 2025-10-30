В Новосибирской области стартовал конкурс проектов по развитию туризма

Прием заявок на конкурсный отбор проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, стартовал в Новосибирской области. Гранты предоставляются в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Цель конкурса — государственная поддержка общественных инициатив и бизнес-проектов, способствующих созданию новых точек притяжения, комфортной среды для туристов и повышению привлекательности Новосибирской области. В мероприятии могут принять участие юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели.
«Этот конкурс — реальный инструмент, который позволяет нам совместно с инвесторами создавать современную, привлекательную и круглогодичную туристическую экосистему. Предельный размер предоставляемого гранта составляет 50 миллионов рублей. Обязательным условием является софинансирование проекта участником в объеме не менее 30% от общих затрат», — сообщила и. о. министра экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Поддержанные проекты могут быть направлены на различные сферы развития туризма. Среди приоритетных направлений — создание и развитие оборудованных пляжей, соответствующих национальным стандартам, с обустройством детских и спортивных зон, а также установкой некапитальных объектов общественного питания. Еще одним важным направлением является развитие национальных туристских маршрутов, включая их обустройство, установку современных систем навигации, некапитальных информационных центров и санитарных модулей.
Также гранты предоставляются на разработку новых маршрутов, приобретение специализированного оборудования, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов и создание электронных путеводителей. Особое внимание уделяется проектам, направленным на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, поддерживаются инициативы по созданию объектов кемпингового размещения. Подробная информация о сроках и условиях конкурса размещена на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.