Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Люди должны получать качественную медицинскую помощь независимо от места проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает на пленарном заседании во втором чтении правительственный законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения.
«Государство готовит кадры, которые должны прийти во все учреждения здравоохранения. И независимо от того, где человек проживает, люди должны получать качественную медицинскую помощь. Вот цель закона», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что если качественная медицинская помощь не будет оказываться во всех регионах РФ, включая сельскую местность, то тогда люди будут уезжать из таких населенных пунктов, что приведет к демографическим последствиям.
«Они уедут все равно. Нет центральной районной больницы — нет райцентра. Нет школы на селе — нет села. Так? Надо думать тогда. Для того, чтобы школа на селе была — это значит, должен быть учитель. А когда говорим о центральной районной больнице, значит, должен быть врач, медсестра», — заключил он.