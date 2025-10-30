Володин призвал обеспечить людей качественной медпомощью

«Они уедут все равно. Нет центральной районной больницы — нет райцентра. Нет школы на селе — нет села. Так? Надо думать тогда. Для того, чтобы школа на селе была — это значит, должен быть учитель. А когда говорим о центральной районной больнице, значит, должен быть врач, медсестра», — заключил он.