Опубликована деловая программа главного ИТ-форума «Цифровые решения»

Свыше 4 тысяч человек зарегистрировались на главный ИТ-форум года — «Цифровые решения». Он пройдет в национальном центре «Россия» с 12 по 15 ноября при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Участников мероприятия ждут выступления отраслевых лидеров, сессии, мастер-классы, масштабная технологическая выставка и концерт суперзвезд. Всего запланировано более 100 сессий, участие в которых примут свыше 600 спикеров — представителей бизнеса и государства.
В числе ключевых направлений форума, которые охватывает деловая программа, связь и телеком, государственные услуги, искусственный интеллект, кибербезопасность и другие.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.