На реконструкцию путепроводов трассы М-5 в Башкирии выделили 1,3 млрд рублей

В рамках контрактов подрядчики должны провести восстановление железобетонных конструкций, уложить новое асфальтовое покрытие, заменить ограждения и бордюры, нанести дорожную разметку и установить знаки. Движение транспорта во время ремонтных работ перекрываться не будет. Все работы должны быть завершены до ноября 2027 года.