На реконструкцию путепроводов трассы М-5 в Башкирии выделили 1,3 млрд рублей

Федеральные средства направят на ремонт дорожных развязок в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Филиал Росавтодора «Приуралье» объявил о поиске подрядчиков для проведения планового ремонта нескольких путепроводов на федеральной трассе М-5, проходящей через территорию Башкирии. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,3 миллиарда рублей.

Работы предусматривают реконструкцию путепровода над железнодорожными путями Карьер — Элеватор, двух путепроводов на съезде с М-5 на дорогу Оренбург — Уфа, а также развязки с Западным обходом уфимской агломерации.

В рамках контрактов подрядчики должны провести восстановление железобетонных конструкций, уложить новое асфальтовое покрытие, заменить ограждения и бордюры, нанести дорожную разметку и установить знаки. Движение транспорта во время ремонтных работ перекрываться не будет. Все работы должны быть завершены до ноября 2027 года.

