Глава Ростова рассказал об успешной борьбе с визуальным мусором в городе

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал об успешной борьбе с визуальным мусором — различной рекламой, которую в некоторых случаях незаконно размещают на улицах.
В частности, недавно привели в порядок Соборную площадь, территорию рядом с Центральным рынком. Там демонтировали информационные конструкции, которые не соответствовали правилам благоустройства.
— Также сейчас наблюдаем, насколько эффективен пилотный проект на Привокзальной площади и на Западном развороте, где установлены специализированные стенды для размещения объявлений, — отметил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Ситуацию контролирует управление наружной рекламой.
— Хочу обратиться ко всем, кто имеет отношение к рекламе. Ничего плохого в ее наличии нет, просто не следует размещать ее в хаотичном порядке, — написал Александр Скрябин.
Чиновник подчеркнул, что объявления следует оставлять там, где это разрешено, а вывески должны соответствовать стандартам. В иных случаях портится облик донской столицы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.