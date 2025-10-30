«Незамедлительная уборка за питомцем, контроль и временное изъятие». Новые правила содержания животных рассматривают в Беларуси

В Беларуси на законодательном уровне хотят закрепить новые правила выгула собак и содержания других домашних животных. Законопроект проходит обсуждение на правовом форуме forumpravo.by.
В частности, Министерством ЖКХ организовано общественное обсуждение проекта постановления, связанного с ответственным обращением с животными. Документ направлен на комплексное регулирование значимых вопросов в области содержания питомцев.
Например, предлагается обязать лиц, которые выгуливают собак, иметь при себе средства для уборки продуктов жизнедеятельности питомцев, а также незамедлительно убирать за ними. Еще проектом постановления утверждаются правила содержания животных, положения об отлове, варианты временного изъятия животного и т.д.
Замечания и предложения о законопроекте можно предлагать до 3 ноября 2025 года включительно.
