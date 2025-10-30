Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным

«У КПРФ — осеннее обострение. Коммунисты сегодня предложили сделать 7 ноября выходным днем. Они заговорили о выходном в честь “октябрьского переворота” в День памяти жертв политических репрессий — день, когда страна вспоминает о миллионах истерзанных, расстрелянных, сосланных — мучениках большевизма. Не будет такого праздника в России! Для ЛДПР 7 ноября — еще один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.