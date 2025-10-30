Ричмонд
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным

Слуцкий не поддержал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной трагедией, а не праздником.

Ранее в четверг депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.

«У КПРФ — осеннее обострение. Коммунисты сегодня предложили сделать 7 ноября выходным днем. Они заговорили о выходном в честь “октябрьского переворота” в День памяти жертв политических репрессий — день, когда страна вспоминает о миллионах истерзанных, расстрелянных, сосланных — мучениках большевизма. Не будет такого праздника в России! Для ЛДПР 7 ноября — еще один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Россию в ноябре 1917 года «предали и растерзали». Он добавил, что сегодня русский народ вспоминает о пострадавших в тот период людях, о жестокости и несправедливости.

«А что, собственно, предлагает отмечать КПРФ? Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена?» — добавил он.

