В Петербурге выставку «Русский Гамлет» можно посетить до середины ноября

На втором этаже в центре экспозиции — средневековый стол, с одного края которого можно увидеть молодого Смоктуновского, а напротив — Гамлета. Сам зал разделен на четыре зоны: «Война» (биография актера во время Великой Отечественной войны), «Путь к Гамлету» (основные роли в театре и кино), «Гамлет» и «От Смоктуновского к Гамлету, от Гамлета к Смоктуновскому» (комментарии, мнения и цитаты современников актера о нем, его мастерстве и вкладе в искусство). На «Ленфильме» будут организованы дополнительные мероприятия: цикл лекций, поэтические вечера, музыкальное представление, а также кинопоказы с последующим обсуждением.