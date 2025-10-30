В Петербурге выставку «Русский Гамлет» можно посетить до середины ноября

Выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию актера Иннокентия Смоктуновского, будет открыта до 22 ноября на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Фильмография Иннокентия Смоктуновского насчитывает более 100 ролей. Одной из лучших считается Гамлет в фильме Григория Козинцева. Выставка «Русский Гамлет» представляет самые яркие образы, созданные актером в кино. Посетители могут увидеть архивные материалы киностудии, подлинные костюмы и декорации из фильмов, документы и фотографии из архива Музея МХАТа и личного архива семьи Иннокентия Смоктуновского. Часть экспозиции посвящена режиссеру Григорию Козинцеву, 120-летие которого также отмечается в 2025 году.
На первом этаже «Ленфильма» расположился замок «Эльсинор», а изюминкой инсталляции стали башенные часы, которые являются подлинной частью декораций фильма «Гамлет». В боковых зонах посетители могут окунуться в биографию актера, побывав в гримерке, наполненной артефактами из семейной коллекции дочери Смоктуновского: афишами, программами, буклетами к спектаклям и фильмам с участием актера.
На втором этаже в центре экспозиции — средневековый стол, с одного края которого можно увидеть молодого Смоктуновского, а напротив — Гамлета. Сам зал разделен на четыре зоны: «Война» (биография актера во время Великой Отечественной войны), «Путь к Гамлету» (основные роли в театре и кино), «Гамлет» и «От Смоктуновского к Гамлету, от Гамлета к Смоктуновскому» (комментарии, мнения и цитаты современников актера о нем, его мастерстве и вкладе в искусство). На «Ленфильме» будут организованы дополнительные мероприятия: цикл лекций, поэтические вечера, музыкальное представление, а также кинопоказы с последующим обсуждением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.