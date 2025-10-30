В Приморье в больнице села Черниговка установили новый рентген-аппарат

Новый цифровой рентген-аппарат установили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в районной больнице в селе Черниговка в Приморском крае. Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Вместе с установкой оборудования переоснастили кабинет рентген-исследований и обновили рабочие места специалистов. Современный цифровой прибор уже активно используется в работе. Техника позволит значительно повысить качество диагностики, ускорить обследование пациентов и сделать медицинскую помощь в Черниговском районе еще более доступной и современной.
«Аппарат позволяет проводить исследования в различных положениях пациента, обеспечивая высокую четкость и контрастность снимков. Очень удобно и быстро. Нет пленочных проявок, процесс занимает считанные минуты», — отметила рентгенолаборант Черниговской больницы Татьяна Дробышева.
Данные поступают напрямую в систему медицинских изображений. Теперь врач-рентгенолог, хирург или лечащий врач могут получить доступ к снимку с рабочего места, а также просмотреть его в центральном архиве, независимо от того, где пациент проходит лечение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.