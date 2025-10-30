В Казани впервые пройдет международный рыцарский турнир-фестиваль

Масштабный международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое» состоится в столице Татарстана со 2 по 4 ноября. Его организуют в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете региона по туризму.
Мероприятие объединит спортивные поединки, в которых примут участие сотни бойцов, и масштабный исторический фестиваль с ярмаркой. На турнир съедутся лучшие спортсмены из разных движений исторической реконструкции. В личных состязаниях примут участие не менее 150 бойцов, а в турнирных направлениях — более 200 спортсменов, включая гостей из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также участников других стран — республик Казахстан и Кыргызстан.
Помимо турнирной программы, посетителей ждут семь тематических исторических площадок. В их числе — масштабная историческая ярмарка, где будут представлены ремесла от ведущих мастеров-реконструкторов России. Также будут работать зоны «Раннее Средневековье», «Русь 13−14 Век» и «Волжская Болгария» с интерактивными экспозициями, мастер-классами по стрельбе из лука и историческому фехтованию. Отдельное внимание уделено образовательной программе: запланированы лекции по экспериментальной археологии, исторические игротеки и экскурсионные маршруты по фестивалю.
Событие состоится в культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета, расположенном в историческом центре города. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.