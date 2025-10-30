В Казани впервые пройдет международный рыцарский турнир-фестиваль

Мероприятие объединит спортивные поединки, в которых примут участие сотни бойцов, и масштабный исторический фестиваль с ярмаркой. На турнир съедутся лучшие спортсмены из разных движений исторической реконструкции. В личных состязаниях примут участие не менее 150 бойцов, а в турнирных направлениях — более 200 спортсменов, включая гостей из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также участников других стран — республик Казахстан и Кыргызстан.