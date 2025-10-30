Суд изъял 63 квартиры экс-владельцев «Макфы» для передачи военнослужащим

В 2010—2011 годах Белоусов был депутатом Заксобрания Челябинской области от партии «Единая Россия». Затем в 2011 году он был избран депутатом Госдумы VI созыва от той же партии. Весной 2016 года Белоусов покинул ряды «Единой России» и осенью того же года вновь прошел в Госдуму, уже от партии «Справедливая Россия». В 2021 году он сохранил мандат, став депутатом VIII созыва нижней палаты парламента.