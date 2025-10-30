Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская) в Крыму, заявили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора «Волна» заявили РИА Новости, что работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена.
«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — сообщило ведомство, комментируя возможную блокировку зарубежных мессенджеров в Крыму.
Ранее в Роскомнадзоре, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на Юге России, сообщили РИА Новости, что ведомство ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.