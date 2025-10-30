В Санкт-Петербурге в ноябре пройдет международный молодежный форум

Петербургский международный молодежный форум состоится 18 ноября после пятилетнего перерыва. Проведение таких мероприятий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Форум проходил с 2013 по 2019 год и принял за это время более 5 тыс. участников. Планируется, что на его площадке в 2025-м соберется около тысячи участников и гостей из регионов России и разных стран. Форум будет сосредоточен на важнейших темах, касающихся как индивидуальных интересов, так и глобальных вызовов, стоящих перед обществом. В программе — семинары, лекции, мастер-классы, встречи с приглашенными спикерами.
Кроме того, на форуме будет вручена премия правительства города «Лучший молодежный проект Санкт‑Петербурга». Это инициатива, выдвинутая участниками Петербургского молодежного международного форума 2015 года. Впервые комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вручил премию в 2016-м. С тех пор ежегодно присуждается 30 премий по 125 тыс. рублей каждая.
Регистрация участников на форум проходит на платформе «Молодежь России» до 31 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.