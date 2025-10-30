Ричмонд
В Санкт-Петербурге в ноябре пройдет международный молодежный форум

Планируется, что на его площадке соберется около тысячи участников.

Петербургский международный молодежный форум состоится 18 ноября после пятилетнего перерыва. Проведение таких мероприятий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Форум проходил с 2013 по 2019 год и принял за это время более 5 тыс. участников. Планируется, что на его площадке в 2025-м соберется около тысячи участников и гостей из регионов России и разных стран. Форум будет сосредоточен на важнейших темах, касающихся как индивидуальных интересов, так и глобальных вызовов, стоящих перед обществом. В программе — семинары, лекции, мастер-классы, встречи с приглашенными спикерами.

Кроме того, на форуме будет вручена премия правительства города «Лучший молодежный проект Санкт‑Петербурга». Это инициатива, выдвинутая участниками Петербургского молодежного международного форума 2015 года. Впервые комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вручил премию в 2016-м. С тех пор ежегодно присуждается 30 премий по 125 тыс. рублей каждая.

Регистрация участников на форум проходит на платформе «Молодежь России» до 31 октября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.