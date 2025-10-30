Ричмонд
В школе кубанской станицы Брюховецкая оборудовали зону отдыха

Родители учеников отправили просьбу через QR-код.

После капитального ремонта в школе искусств в станице Брюховецкой обновили холл, концертный зал и хореографические классы. Казалось, теперь все идеально. Но родители быстро заметили одно «но»: скамейки, где раньше можно было подождать ребят с занятий, исчезли.

Тогда они отсканировали QR-код на входе и отправили сообщение с просьбой вернуть в фойе зону отдыха. Проблему решили быстро: вскоре здесь поставили мягкие диваны, где взрослые могут комфортно подождать окончания уроков.

Школу искусств отремонтировали по нацпроекту «Культура», а теперь о ней заботится нацпроект «Семья».

Есть идея, как улучшить объект, построенный или обновленный по нацпроекту? Отсканируйте QR-код на здании и расскажите о ней — каждое предложение обязательно рассмотрят.