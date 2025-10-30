В школе кубанской станицы Брюховецкая оборудовали зону отдыха

После капитального ремонта в школе искусств в станице Брюховецкой обновили холл, концертный зал и хореографические классы. Казалось, теперь все идеально. Но родители быстро заметили одно «но»: скамейки, где раньше можно было подождать ребят с занятий, исчезли.