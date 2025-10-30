«Политическая постановка под прикрытием морали». Эксперт о циничной акции евродипломатов в Минске

«Как-то странно, когда дипломаты приезжают в урочище Куропаты ранним утром, возлагают цветы, венки и тут же исчезают. Это, наверное, не скорбь, а обязательная галочка в их отчете. Тем более, когда у самих участников акции не находится слов, чтобы объяснить, зачем они туда приехали и кого именно чтут. Подобные акции выглядят цинично на фоне того, что в самих странах Европейского союза демонтируются памятники советским солдатам, которые спасли Европу от фашизма. Если дипломаты действительно хотят выразить уважение к белорусскому народу, его традициям и истории, они могут это сделать придя туда, где покоятся те, кто принес Европе свободу от коричневой чумы. Все остальное — это не память, а политическая постановка под прикрытием морали», — поделился с корреспондентом БЕЛТА своим мнением по данной ситуации директор центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.