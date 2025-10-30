«Политическая постановка под прикрытием морали». Эксперт о циничной акции евродипломатов в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские дипломаты провели акцию в урочище Куропаты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дипломаты из Великобритании, Чехии, Венгрии, Румынии, Франции, Германии, Австрии, Нидерландов утром 30 октября возложили цветы к мемориалу в урочище Куропаты рядом с МКАДом. Ни один из участников акции не смог объяснить белорусским журналистам, чью память таким образом почтили представители стран ЕС. Также они не ответили на вопрос о том почему не принимают участия в официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Почему они, находясь в стране и, наверно, уважая ее историю и народ, вместе со всеми не участвуют в возложении цветов на площади Победы в Минске 9 мая — этот вопрос также остался без ответа.
«Как-то странно, когда дипломаты приезжают в урочище Куропаты ранним утром, возлагают цветы, венки и тут же исчезают. Это, наверное, не скорбь, а обязательная галочка в их отчете. Тем более, когда у самих участников акции не находится слов, чтобы объяснить, зачем они туда приехали и кого именно чтут. Подобные акции выглядят цинично на фоне того, что в самих странах Европейского союза демонтируются памятники советским солдатам, которые спасли Европу от фашизма. Если дипломаты действительно хотят выразить уважение к белорусскому народу, его традициям и истории, они могут это сделать придя туда, где покоятся те, кто принес Европе свободу от коричневой чумы. Все остальное — это не память, а политическая постановка под прикрытием морали», — поделился с корреспондентом БЕЛТА своим мнением по данной ситуации директор центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.
Он подчеркнул, что Беларусь — самостоятельное государство с собственной историей и своими героями. «Непозволительно кому-то давать право учить нас, как нам помнить, кого чтить и где возлагать цветы. Память не нуждается в согласовании с внешними политическими силами, особенно европейской направленности. Память не стоит превращать в инструмент политического давления», — отметил эксперт.
По его словам, то, что европейские дипломаты, находясь в Беларуси, предпочитают праздновать День Победы не 9 мая со всей страной, а отдельно от всех, 8 мая — очередное доказательство, что они превращают память в инструмент политического давления.
«Если они действительно хотят уважения и диалога, то начинать нужно не с перформансов, а с искреннего уважения к нашей истории, к подвигу белорусского народа. Память о героях, которые спасли мир от фашизма, — это не политическая категория, а фундамент морального выбора, и игнорировать эти святые для белорусов даты, но при этом устраивать акцию в Куропатах, значит демонстрировать двойные стандарты и попытку использовать историю избирательно, в зависимости от текущей конъюнктуры», — резюмировал Никита Беленченко. -0-
Фото Андрея Синявского.