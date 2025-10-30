Ричмонд
В Ростовской области уже неделю разыскивают пропавшую 46-летнюю женщину

Волонтеры ищут 46-летнетнюю ростовчанку, пропавшую восемь дней назад.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут без вести пропавшую 46-летнюю женщину. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Донском регионе.

— Елизавета Макарова 1978 года рождения пропала в Ростове-на-Дону. С 22 октября 2025 года о ее местонахождении ничего не известно, — сообщают волонтеры.

В ориентировке указаны приметы исчезнувшей. Женщина имеет рост 167 сантиметров, нормальное телосложение. У нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в черное платье.

Поисковый отряд просит помощи в поисках. Волонтеры предполагают, что женщина может находиться в любом районе города.

Ростовчанку ищут с 22 октября. Фото: «Лиза Алерт» в Ростовской области.

— Любую информацию о местонахождении Елизаветы Макаровой можно сообщить по телефону горячей линии: 8−800−700−54−52 или 112. Добровольцы готовы выехать на поиски в любое время.

Контакты для связи с поисковым отрядом: сайт lizaalert.org, электронная почта org@lizaalert.org. Также информацию можно передать через группу отряда в социальной сети ВКонтакте.

