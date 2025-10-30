Во главе технологий: отмечаем праздник российских инженеров

В будущем Наталья хочет создать собственную научную школу космического материаловедения и уже делает первые шаги в этом направлении. В 2021 году благодаря нацпроекту «Наука и университеты» (в настоящее время его задачи по развитию науки перешли к новому нацпроекту «Молодежь и дети») получила грант на создание молодежной лаборатории. Сегодня там трудятся около 20 магистрантов и аспирантов. А в 2024 году Наталья стала лауреатом Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых.