Во главе технологий: отмечаем праздник российских инженеров

Главную роль в модернизации и промышленном росте страны играют инженеры, 30 октября отмечающие свой профессиональный праздник. Это одна из самых важных и при этом многообразных профессий, в основе которой — объединение научных знаний и практических навыков. Инженерные достижения обеспечивают нам комфорт на Земле и делают безопасными исследования в космосе.
В Десятилетие науки и технологий достижениям отечественных инженеров, их роли в промышленном прогрессе уделяют особое внимание. Благодаря популяризации технологического творчества, достижений российских специалистов родители все больше заинтересованы, чтобы их дети получили инженерное образование. По данным ВЦИОМ, 64% родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в сфере науки и научных исследований, а 73% опрошенных согласны с тем, что современные российские ученые совершают серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества.
Разработки применимы везде: некоторые улучшают нашу повседневную жизнь, а другие обеспечивают безопасность космических полетов. Именно над проектами в области космической защиты работает молодой инженер Наталья Черкашина.
Наталья родилась и выросла в Белгороде. Она вспоминает, как выбирала, по чьим стопам пойти — стать учителем, как мама, бабушка и тетя, или инженером, как отец. Точные науки вызывали у девушки особый интерес, а высшая математика стала любимым предметом благодаря талантливому преподавателю. Так что в итоге Наталья выбрала инженерное дело. Сейчас она — доктор технических наук, ведущий научный сотрудник БГТУ имени В. Г. Шухова, того самого университета, который окончил отец.
Первой научной разработкой Натальи Черкашиной стал ее дипломный проект. Она создала высококонцентрированный вяжущий материал с использованием шлаков, заменяющий цемент.
«К сожалению, эта разработка не была внедрена в производство. Однако для меня это стало важным этапом — я получила ценный опыт и поняла, что наука действительно захватывает. Именно тогда я приняла решение поступать в аспирантуру, где стала заниматься материалами для космической отрасли», — рассказывает Наталья о поворотном моменте в своей профессиональной жизни.
Сейчас она разрабатывает композиты, защищающие космонавтов от космической радиации. Технологию Черкашиной уже апробировали в условиях длительного орбитального полета на МКС. Инновационный полимер содержит до 70% радиационно-защитных нанонаполнителей с сохранением своих механических характеристик, тогда как в аналогах не более 30% таких полимеров.
Наталья рассказала, как возникла идея начать работу над защитным материалом для космоса: «В нашем университете есть необходимое оборудование и разработки в области радиационной защиты, изначально предназначенные для наземных задач. Когда я поступила в аспирантуру в 2010 году, появилась идея заняться космосом, эта тема начинала развиваться на кафедре. В кандидатской диссертации я исследовала терморегулирующие покрытия для космических аппаратов. Космическая радиация отличается от земной, и это подтолкнуло к идее разработки материалов, способных обеспечивать защиту в условиях открытого космоса. Благодаря имеющемуся оборудованию удалось сымитировать воздействие космической радиации и изучить поведение материалов в таких условиях».
Инновационные защитные полимеры, продлевающие время безопасной работы на орбите, особенно необходимы для реализации лунной программы. Производятся полимеры на основе российских промышленных микросхем без использования импортных аналогов.
В будущем Наталья хочет создать собственную научную школу космического материаловедения и уже делает первые шаги в этом направлении. В 2021 году благодаря нацпроекту «Наука и университеты» (в настоящее время его задачи по развитию науки перешли к новому нацпроекту «Молодежь и дети») получила грант на создание молодежной лаборатории. Сегодня там трудятся около 20 магистрантов и аспирантов. А в 2024 году Наталья стала лауреатом Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых.