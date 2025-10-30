Правоохранители стран ОДКБ в Кыргызстане обсудили борьбу с наркоугрозой

Геннадий Казакевич рассказал о наркоситуации в Беларуси: «Снижается число преступлений, в том числе совершенных подростками, на спад идет и количество передозировок с летальным исходом. В основном запрещенные вещества поступают из-за границы. Злоумышленники все чаще пытаются провезти их из государств Евросоюза через Беларусь в Россию».-0-