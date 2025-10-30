Ричмонд
Правоохранители стран ОДКБ в Кыргызстане обсудили борьбу с наркоугрозой

Присутствующие обсудили наиболее тревожные тенденции, поделились предложениями по их искоренению. Особое внимание уделено анализу итогов двух этапов субрегиональной антинаркотической операции «Канал» (реализованных в этом году) и тактико-специального учения «Кобальт-2025».

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане правоохранители стран ОДКБ обсудили борьбу с наркоугрозой. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В столице Кыргызстана Бишкеке проходит 27-й Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ. Участие в форуме принимают представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Делегацию МВД нашей страны возглавил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Присутствующие обсудили наиболее тревожные тенденции, поделились предложениями по их искоренению. Особое внимание уделено анализу итогов двух этапов субрегиональной антинаркотической операции «Канал» (реализованных в этом году) и тактико-специального учения «Кобальт-2025». Работа в таком формате позволяет выстроить единую мощную систему безопасности в регионе.

Геннадий Казакевич рассказал о наркоситуации в Беларуси: «Снижается число преступлений, в том числе совершенных подростками, на спад идет и количество передозировок с летальным исходом. В основном запрещенные вещества поступают из-за границы. Злоумышленники все чаще пытаются провезти их из государств Евросоюза через Беларусь в Россию».-0-

Фото МВД.

