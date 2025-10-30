Крепкие семьи, ЗОЖ и патриотизм. Власти и религиозные общины Минска определили общие цели

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске функционирует более 150 общин. Об этом во время заседания коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Стригельский отметил, что духовно-нравственное воспитание стало основой идеологии. Важно, чтобы формирование ценностного отношения и нравственных устоев находилось в центре взаимодействия между государством, властью, обществом и религиозными организациями. «В Минске более 150 общин и 22 конфессии представлены. Мы живем дружно и со всеми взаимодействуем. Есть много хороших, ярких примеров взаимодействия, которые реализованы в конкретных проектах», — сказал он.
Зампредседателя добавил, что перед государством и конфессиями одна цель — сплочение белорусов, чтобы жизнь соответствовала запросам, интересам и традиционным ценностям граждан. «Поэтому роль религиозных организаций в духовно-нравственном воспитании населения крайне важна», — подчеркнул Андрей Стригельский.
Он пояснил, что среди целей — привить молодому поколению патриотизм. «Патриотические ценности, ценности единства белорусского народа для всех конфессий важны, как и для власти, для государства. Это касается и православной церкви, и мусульманских общин, и католической церкви», — сказал зампредседателя. По его словам, работа направлена и на пропаганду здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. И цель не просто запретить какие-то вещи, а предоставить здоровую альтернативу.
«Кроме того, через взаимодействие с религиозными организациями мы пропагандируем семейные ценности. Церковь всегда стояла на принципах семьи как главного общественного института, и безусловно формирование вот такого ценностного отношения к семейному институту — это крайне важное направление в нашем сотрудничестве», — отметил он.
Коллегия аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей «О роли конфессий в духовно-нравственном воспитании населения и взаимодействии с гражданским обществом на территории Минска» прошла сегодня в столице. Ее участниками стали заместители глав администраций районов Минска, работники идеологической вертикали города и руководители идеологической вертикали областей. В течение дня они посетили различные культурные объекты Минска, а итогом стало пленарное заседание. -0-
Фото Андрея Синявского.