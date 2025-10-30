Милиция назвала штраф за полку для обуви в общем коридоре в Беларуси

Стало известно, какой грозит штраф за полку для обуви в общем коридоре, пишет агентство «Минск-Новости».
С проблемой обратилась минчанка, проживающая в многоквартирном доме на улице Червякова. Девушка рассказала, что с трудом может пройти с коляской к своей квартире с тех пор, как сосед по обе стороны от своей двери поставил два больших шкафа и полку для обуви.
В Центральном РУВД Минска отметили, что таким образом нерадивый сосед нарушил правила пользования жилыми помещениями, а также требования пожарной безопасности. В милиции подчеркнули, что общим коридором пользуются все жильцы, и он должен оставаться свободным.
Чтобы решить проблему нужно обратиться в местную ЖЭС (на номер 115 или через портал 115.бел). После чего представителями ЖКХ будет проведена проверка и вынесено предписание со сроками для устранения нарушений.
— Если предупредительные меры не помогут, соседа могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями (ч.4 ст. 22.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), — прокомментировал участковый инспектор Роман Остапюк.
За это грозит штраф до 20 базовых величин (до 840 белорусских рублей в октябре 2025-го).
Тем временем новые правила содержания животных рассматривают в Беларуси. «Незамедлительная уборка за питомцем, контроль и временное изъятие».
Еще сенатор Ирина Абельская заявила про пересмотр подходов к диспансеризации в Беларуси.