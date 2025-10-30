Милиция назвала штраф за полку для обуви в общем коридоре в Беларуси

С проблемой обратилась минчанка, проживающая в многоквартирном доме на улице Червякова. Девушка рассказала, что с трудом может пройти с коляской к своей квартире с тех пор, как сосед по обе стороны от своей двери поставил два больших шкафа и полку для обуви.