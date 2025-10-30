Палеонтологи доказали существование нанотираннозавров

Часть исследователей считает, что эти ящеры были отдельным видом тираннозавров размером с лошадь (Nanotyrannus lancensis), тогда как другие палеонтологи предполагают, что они были детенышами «королевских» тираннозавров (Tyrannosaurus rex). Пять лет назад Занно с коллегами попытались разрешить эти дебаты, для чего они изучили структуру «годичных колец» в костях двух из трех нанотираннозавров и пришли к выводу, что они все же были тираннозаврами- «тинейджерами» с возрастом в 11−13 лет.