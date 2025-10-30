Гимнастки из Петербурга стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга стали призерами всероссийских соревнований по художественной гимнастике на призы чемпионки мира и Европы Александры Семеновой. Состязания прошли в Великом Новгороде в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Всего за медали боролись более 300 спортсменок из 25 регионов. Участницы продемонстрировали мастерство и технику исполнения.
По итогам выступлений в программе первого спортивного разряда воспитанница спортивной школы Санкт-Петербурга Ева Романенко завоевала серебряную медаль. Стефания Токмачева и Софья Егорова также показали хорошие результаты, заняв третье место. Эти достижения подчеркивают упорство гимнасток, а также высокий уровень подготовки, обеспеченный тренерским составом спортивной школы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.