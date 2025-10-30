Картины с более чем 200-летней историей обнаружены во дворце в Святске

В каждом из помещений обнаружена историческая техника XVIII века, нанесенная темперной краской по штукатурке. В частности, особую ценность представляет женский портрет, раскрытый в зале императорских портретов. Эксперты считают, что это работа высочайшего мирового уровня, достойная и Эрмитажа, и Лувра, и любого музея мира.