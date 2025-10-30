Картины с более чем 200-летней историей обнаружены во дворце в Святске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворце в Святске нашли картины с более чем 200-летней историей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского облисполкома.
Продолжается реставрация дворцово-паркового комплекса «Святск». Историческая жемчужина региона приоткрыла еще одну свою тайну: сразу в нескольких залах нашли живопись XVIII века.
«Сейчас в интерьерах дворца ведутся масштабные работы: реставраторы сосредоточены на трех ключевых залах — зале № 6, пейзажном зале, зале императорских портретов, а также на парадной лестнице», — отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Жук.
В каждом из помещений обнаружена историческая техника XVIII века, нанесенная темперной краской по штукатурке. В частности, особую ценность представляет женский портрет, раскрытый в зале императорских портретов. Эксперты считают, что это работа высочайшего мирового уровня, достойная и Эрмитажа, и Лувра, и любого музея мира.
Среди авторов портретов — известные художники, родоначальники литовской, польской и белорусской школ.
По словам реставраторов, состояние живописи не просто удовлетворительное, а хорошее, что позволяет сохранить ее для истории и мировой культуры. -0-