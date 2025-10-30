Литва официально закрывает границу с Беларусь до 1 декабря 2025 года

Власти Литвы официально уведомили белорусскую сторону о закрытии границы с Беларусью до 1 декабря 2025 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.
— Литва официально уведомила Беларусь о закрытии пунктов пропуска с нашей страной, — прокомментировали 30 октября в ГТК.
Сообщается, что официальный Вильнюс объявил о закрытии пунктов пропуска с Беларусью, с учетом ограничений, до 01.00 (по минскому времени) понедельника, 1 декабря.
К слову, Беларусь еще ранее решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.
Между тем Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. И уже Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью.