Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва официально закрывает границу с Беларусь до 1 декабря 2025 года

Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы до 1 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы официально уведомили белорусскую сторону о закрытии границы с Беларусью до 1 декабря 2025 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.

— Литва официально уведомила Беларусь о закрытии пунктов пропуска с нашей страной, — прокомментировали 30 октября в ГТК.

Сообщается, что официальный Вильнюс объявил о закрытии пунктов пропуска с Беларусью, с учетом ограничений, до 01.00 (по минскому времени) понедельника, 1 декабря.

К слову, Беларусь еще ранее решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.

Между тем Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. И уже Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью.