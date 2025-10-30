Таможня Беларуси отреагировала на закрытие Литвой границы до 1 декабря 2025 года

В ГТК обратили внимание, что при этом Польша накануне информировала о возможном открытии двух погранпунктов на границе с Беларусью в ноябре. Планируются, что будут открыты пограничные пункты пропуска в «Бобровниках» («Берестовице» с белорусской стороны) и «Кузнице» («Брузгах» в Беларуси). Сейчас говорится о том, что это произойдет примерно в середине ноября.