Таможня Беларуси отреагировала на закрытие Литвой границы до 1 декабря 2025 года

В Государственном таможенном комитете Беларуси сказали о закрытии Литвой границы до 1 декабря 2025 года.
Ранее «Комсомолка» писала, что Литва официально закрывает границу с Беларусь до 1 декабря 2025 года, уведомив об этом белорусскую сторону.
В ГТК обратили внимание, что при этом Польша накануне информировала о возможном открытии двух погранпунктов на границе с Беларусью в ноябре. Планируются, что будут открыты пограничные пункты пропуска в «Бобровниках» («Берестовице» с белорусской стороны) и «Кузнице» («Брузгах» в Беларуси). Сейчас говорится о том, что это произойдет примерно в середине ноября.
— В случае открытия двух польских пунктов пропуска должна существенно уменьшиться и нагрузка на единственный сегодня функционирующий «Козловичи» (с польской стороны — Кукурыки), в ожидании выезда из которого постоянно фиксируется порядка 3 тысяч грузовиков, — отреагировали в Таможенном комитете.
Между тем Польша решила отложить открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. И уже Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью.
Также Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.