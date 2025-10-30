30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) присудила стипендии лучшим молодым профсоюзным активистам учебных заведений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.
В результате проведенного конкурса присуждено 37 стипендий: 15 — учащимся средних и профессионально-технических учебных заведений, 22 — высших. «Профсоюзы особое внимание уделяют работе с молодежью, поддержке инициативы молодых людей, их желания активно участвовать в общественной жизни, развиваться в профессиональной сфере и приносить пользу обществу», — подчеркнули в пресс-службе ФПБ.
Награда национального профцентра присуждается уже в десятый раз. С 2016 года ежегодно среди студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей выбираются самые активные в общественной жизни и успешные в учебе молодые люди. Выплачиваться стипендия будут на протяжении всего учебного года.
Существует ряд обязательных критериев, которым должны соответствовать соискатели. Среди них — обязательное участие в работе профсоюзных органов, организации культурных, спортивных, общественно значимых мероприятий, волонтерская, научно-исследовательская работа и многое другое. Отбор проходит в несколько этапов. Изначально кандидатуры для выдвижения на соискание стипендии ФПБ определяются на уровне первичных профсоюзных организаций — каждое учебное заведение может представить не более одной кандидатуры. Затем уже специальной комиссией национального профцентра принимается решение о выборе наилучших среди всех представленных претендентов. -0-