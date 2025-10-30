ФПБ присудила стипендии лучшим молодым профсоюзным активистам учебных заведений

Существует ряд обязательных критериев, которым должны соответствовать соискатели. Среди них — обязательное участие в работе профсоюзных органов, организации культурных, спортивных, общественно значимых мероприятий, волонтерская, научно-исследовательская работа и многое другое. Отбор проходит в несколько этапов. Изначально кандидатуры для выдвижения на соискание стипендии ФПБ определяются на уровне первичных профсоюзных организаций — каждое учебное заведение может представить не более одной кандидатуры. Затем уже специальной комиссией национального профцентра принимается решение о выборе наилучших среди всех представленных претендентов. -0-